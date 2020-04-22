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22.04.2020 08:34
Рубрика: Российский автопром

В России выставили на продажу "Ниву"-кабриолет почти за миллион

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появился уникальный лот: кабриолет на базе Lada 4x4, на котором можно ездить: все изменения, внесённые в конструкцию, прошли экспертизу в НАМИ и внесены в ПТС. Но за уникальность нужно платить. В данном случае - 950 000 рублей.

У "Нивы" была срезана крыша и инсталлирован каркас безопасности. Также автомобиль оснастили силовыми бамперами, шноркелем, усиленными порогами, тягово-сцепным устройством, фарами-прожекторами, расширителями колёсных арок, колёсами большого диаметра, пол "застелили" алюминием.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Был произведён лифт подвески, увеличивший клиренс на 50 мм.

И этот автомобиль - праздник для тех, кто сетовал на нехватку мощности стокового мотора Lada 4x4: на этом внедорожном кабриолете отдача двигателя 1,7 литра увеличена до 100 л.с.

Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 1995 году, а пробег, согласно объявлению, составляет 9,5 тысяч километров.

Ранее "РГ" рассказывала о Lada 4x4 с минимальным пробегом, которую выставили на аукцион в США.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Lada