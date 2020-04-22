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22.04.2020 13:06
Рубрика: Власть

Выплаты медикам за работу с больными COVID-19 освободили от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компенсационные выплаты врачам за работу с больными коронавирусом освобождаются от налога на доходы физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Александр Астафьев /РИА Новости
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Согласно закону, речь идет о денежных выплатах стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией.

Напомним, соответствующее поручение - освободить от НДФЛ выплаты медикам, борющимся с COVID-19 - дал президент России Владимир Путин. Глава государства распорядился в апреле-июне ежемесячно выплачивать врачам по 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч. Врачи "скорой помощи" получат по 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители - 25 тысяч. При этом выплаты должны быть освобождены от указанного налога.

В минувший понедельник в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России Владимир Путин заявил о том, что эпидемия коронавируса продолжает распространяться по стране, и хотя за счет профилактики удалось сдержать ее темпы, но нельзя успокаиваться: пик еще впереди, и нужно сделать все, чтобы сократить срок прохождения через плато.

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