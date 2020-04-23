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23.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем при сохранении низких цен на нефть

Текст: Роман Маркелов
Стоимость нефти сейчас остается ключевым ориентиром для рубля. Тем не менее ему противостоят и внутренние факторы, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, речь идет о возможности снижения размера ключевой ставки Банком России в эту пятницу на 0,25-0,5 процентного пункта, которое формирует дополнительный спрос на локальном долговом рынке, уточняет он.

Фото: REUTERS
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"Говоря же о влиянии нефтяных цен на рубль, стоит выделять спекулятивную составляющую и реальную угрозу экономике и бюджету. Спекулятивный фактор традиционно более инертен, поэтому давление на рубль оказывается существенное, но не критичное, поскольку в значительно степени "выкупается" предложением валюты со стороны Центробанка", - отмечает Евстифеев.

Если цены на нефть будут низки (накануне баррель Brent опускался ниже 16 долларов впервые с конца 1990-х годов), то в ближайшее время курс российской валюты может опуститься до 80 рублей за доллар, не исключает руководитель направления стратегического анализа и моделирования СМП-банка Владимир Помыткин.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
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Если крайне низкие цены на нефть задержатся, например, на месяц, то это сформирует фундаментальные предпосылки ослабления рубля, которые остановить лишь мерами Банка России будет невозможно, подчеркивает аналитик. Речь в этом случае пойдет о рисках полноценной девальвационной волны по аналогии с 2014-2015 годами, считает он. Если сейчас снижение стоимости нефти воспринимается скорее как краткосрочный фактор, то укоренение в умах инвесторов возможности ультранизких цен на квартал-два может спровоцировать обвал рубля, а при реализации такого риска курс доллара к рублю может увеличиться на любую величину, допускает Евстифеев.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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