Что будет с рублем при сохранении низких цен на нефть

Стоимость нефти сейчас остается ключевым ориентиром для рубля. Тем не менее ему противостоят и внутренние факторы, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

В частности, речь идет о возможности снижения размера ключевой ставки Банком России в эту пятницу на 0,25-0,5 процентного пункта, которое формирует дополнительный спрос на локальном долговом рынке, уточняет он.

"Говоря же о влиянии нефтяных цен на рубль, стоит выделять спекулятивную составляющую и реальную угрозу экономике и бюджету. Спекулятивный фактор традиционно более инертен, поэтому давление на рубль оказывается существенное, но не критичное, поскольку в значительно степени "выкупается" предложением валюты со стороны Центробанка", - отмечает Евстифеев.

Если цены на нефть будут низки (накануне баррель Brent опускался ниже 16 долларов впервые с конца 1990-х годов), то в ближайшее время курс российской валюты может опуститься до 80 рублей за доллар, не исключает руководитель направления стратегического анализа и моделирования СМП-банка Владимир Помыткин.

Если крайне низкие цены на нефть задержатся, например, на месяц, то это сформирует фундаментальные предпосылки ослабления рубля, которые остановить лишь мерами Банка России будет невозможно, подчеркивает аналитик. Речь в этом случае пойдет о рисках полноценной девальвационной волны по аналогии с 2014-2015 годами, считает он. Если сейчас снижение стоимости нефти воспринимается скорее как краткосрочный фактор, то укоренение в умах инвесторов возможности ультранизких цен на квартал-два может спровоцировать обвал рубля, а при реализации такого риска курс доллара к рублю может увеличиться на любую величину, допускает Евстифеев.