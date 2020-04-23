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23.04.2020 01:50
Рубрика: Экономика

Мосбиржа разрешит торги контрактами на нефть с отрицательными ценами

Текст: Игорь Зубков
Московская биржа в ближайшие месяцы доработает свои системы и процессы для проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив, сообщили "Российской газете" в пресс-службе биржи.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
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В минувший понедельник, 20 апреля, фьючерс на американскую нефть WTI с поставкой в апреле достиг исторического минимума в минус 40,32 доллара за баррель из-за переполненности нефтехранилищ - производители были готовы платить "покупателям", лишь бы сбыть нефть с рук.

На Московской бирже торги были приостановлены после достижения нижней границы ценового коридора, установленного биржей (8,84 доллара за баррель). В ночь на 21 апреля биржа сообщила, что контракты на WTI с экспирацией 21 апреля будут исполнены по цене, сложившейся на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) - минус 37,63 доллара за баррель.

Участники российских торгов пожаловались на понесенные убытки.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Как поведут себя цены на главный российский сорт нефти

Сразу после этого Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила биржу разрешить операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов в случае отрицательных цен, а также при достижении границы ценового коридора дериватива в ходе вечерней сессии. Иначе российские участники торгов лишатся возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции, говорится в письме НАУФОР.

Московская биржа планирует в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора на международные бенчмарки, фьючерсы на которые активно торгуются на международных площадках во время вечерней сессии в Москве, сообщает биржа. Но биржа отказалась произвести перерасчет цены экспирации для клиентов, поскольку CME Group (в нее входит NYMEX) указала на обоснованность цены апрельского контракта на WTI и отсутствие планов по ее пересмотру.

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