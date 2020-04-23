Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов в РФ

Неделю назад ЦБ разрешил банкам до 30 сентября не создавать дополнительный буфер капитала при предоставлении отсрочек или уменьшении платежей по кредитам физлицам, которые столкнулись с сокращением доходов или их потерей, даже если они не подходят под условия закона о кредитных каникулах. Сразу после введения первых карантинных мер Банк России рекомендовал банкам соглашаться на реструктуризацию долга, если клиент столкнулся с трудностями в его обслуживании из-за сокращения или потери дохода.

На 15 апреля в 16 банков поступило 554 тысячи заявок на реструктуризацию, на этой неделе - еще 230 тысяч заявок. "Я бы хотела подчеркнуть, что масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год", - сказала Набиуллина.

Сюда входят как заявки на отсрочку по закону о кредитных каникулах, так и заявки, не подпадающие под этот закон (например, в случае превышения лимитов по размерам кредита, установленных правительством). В последнем случае реструктуризация проводится на условиях банка.

Чтобы воспользоваться законом о кредитных каникулах, дающих право на отсрочку платежей на полгода, необходимо подтвердить снижение дохода на 30% к среднемесячному доходу в 2019 году. При этом изначально выданный кредит не должен превышать 2 млн рублей по ипотеке (4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока), 600 тысяч рублей по автокредитам, 250 тысяч рублей по потребкредитам физлиц, 300 тысяч по потребкредитам индивидуальных предпринимателей, 100 тысяч рублей по кредитным картам.