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23.04.2020 17:37
Рубрика: Экономика

Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов в РФ

Текст: Игорь Зубков
Доля одобряемых банками заявок на реструктуризацию кредитов физлиц за неделю выросла с 44% до 60%, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Неделю назад ЦБ разрешил банкам до 30 сентября не создавать дополнительный буфер капитала при предоставлении отсрочек или уменьшении платежей по кредитам физлицам, которые столкнулись с сокращением доходов или их потерей, даже если они не подходят под условия закона о кредитных каникулах. Сразу после введения первых карантинных мер Банк России рекомендовал банкам соглашаться на реструктуризацию долга, если клиент столкнулся с трудностями в его обслуживании из-за сокращения или потери дохода.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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На 15 апреля в 16 банков поступило 554 тысячи заявок на реструктуризацию, на этой неделе - еще 230 тысяч заявок. "Я бы хотела подчеркнуть, что масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год", - сказала Набиуллина.

Сюда входят как заявки на отсрочку по закону о кредитных каникулах, так и заявки, не подпадающие под этот закон (например, в случае превышения лимитов по размерам кредита, установленных правительством). В последнем случае реструктуризация проводится на условиях банка.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Чтобы воспользоваться законом о кредитных каникулах, дающих право на отсрочку платежей на полгода, необходимо подтвердить снижение дохода на 30% к среднемесячному доходу в 2019 году. При этом изначально выданный кредит не должен превышать 2 млн рублей по ипотеке (4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока), 600 тысяч рублей по автокредитам, 250 тысяч рублей по потребкредитам физлиц, 300 тысяч по потребкредитам индивидуальных предпринимателей, 100 тысяч рублей по кредитным картам.

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