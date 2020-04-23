Обновленный Jaguar F-Type добрался до России

Компания Jaguar Land Rover объявила о старте продаж в России обновленного спорткара F-Type. Автомобиль можно приобрести от 5 715 000 рублей. Топовая версия обойдется в 10 589 000 рублей.

У автомобиля новые капот с воздухозаборниками, бамперы и 10-спицевые колесные диски. Фары теперь сверхтонкие пиксельные светодиодные, с обновленными дневными ходовыми огнями в виде литеры J и анимированными указателями поворота. Фонари - с фирменной графикой. Решетка радиатора стала чуть больше прежнего и сменила рисунок сетки.

Модель доступна в нескольких вариантах: с 300-сильным мотором с четырьмя цилиндрами, V6 мощностью 380 сил и 575-сильным агрегатом V8. Все три мотора трудятся вместе с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift. С топовым движком машина разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Скорость ограничена электроникой на отметке в 300 км/ч.

F-Type получил перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Land Rover проверит Defender российскими дорогами и климатом.