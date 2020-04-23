ЦОДД: За сутки по Москве без пропусков проехали 250 тысяч автомобилей

Больше всего автомобилей в Москву приезжают из пяти регионов: Владимирская, Калужская области, Санкт-Петербург, Тверская и Тульская области. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

- Водителям необходимо своевременно оформлять пропуска, так как его наличие необходимо для передвижения по Москве с 22 апреля. Так, вчера по Москве передвигалось 1 млн 730 тысяч автомобилей, из которых 250 тысяч автомобилей не имели пропуска, что составляет 15 процентов от общего количества автомобилей, - сказали в ЦОДД.

В ЦОДД рекомендовали водителям, которым необходимо ездить на машине, оформить пропуск на передвижение по Москве, вписав номер автомобиля. Сделать это можно на портале мэра столицы. Там же можно проверить внесена ли машина в пропуск. Напомним,что ранее стало известно о решении отменить электронный пропуск для грузового транспорта, въезжающего в город с 22:00 до 6:00.