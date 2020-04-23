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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса

В Москве установлен оптимальный режим самоизоляции из-за коронавируса, и сценарии с вводом войск столичные власти рассматривать не хотели бы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он обратил внимание на опыт других мегаполисов. "Сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария", - заверил градоначальник. По его словам, в Москве действует оптимальный режим самоизоляции, и жители столицы его придерживаются.

Сергей Собянин сравнил ситуацию в Москве и Нью-Йорке, где "уже месяц бушует пандемия, очень жестко". "У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы", - отметил мэр.

Он добавил, что предпринятые в мегаполисе меры либо оказались эффективнее, чем в других городах, либо просто "адекватны той угрозе, которую мы имеем".

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