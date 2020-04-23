В Москве более 80% новых заболевших коронавирусом моложе 65 лет

Среди вновь заболевших 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65, 11,5% - от 66 до 79, еще 7,5% - старше 80 лет. Детей - 3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским контролем, подчеркивает оперштаб. И напоминает: с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.

Оформить его можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте.