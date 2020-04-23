В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой"

В Кировской области двое мужчин, избившие фельдшера "скорой помощи", взяты под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Вину в произошедшем они уже признали. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Напомним, 17 апреля этого года бригада скорой помощи приехала к дому № 16 по проспекту России Кирово-Чепецка, чтобы взять у одного из жителей анализ на коронавирус. Возвращавшегося из подъезда и садившегося в машину фельдшера увидели двое проживающих в этом доме пьяных братьев. По версии следствия, они потребовали от медика, чтобы он сообщил, к какую конкретно квартиру приезжала "скорая". Получив отказ, они вытащили фельдшера из машины и начали избивать. В результате инцидента медик получил телесные повреждения.

Драку записал на видео один из жителей дома и выложил в соцсети. Инцидент получил широкую огласку. В связи с этим глава Кирово-Чепецка Елена Савина принесла медикам извинение от жителей города.

По факту нападения на фельдшера возбудили уголовное дело по статье 116 УК России "Побои из хулиганских побуждений". Полиция быстро установила личности нападавших и задержала. Ими оказались двое братьев, проживающих в этом же доме.