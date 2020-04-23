В Удмуртии откроют автошколы, ломбарды и салоны красоты

В Удмуртии с 27 апреля начнут работать автошколы, салоны красоты, ломбарды, микрофинансовые организации, рекламные агентства и парикмахерские. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он уточнил, что все они должны строго следить за соблюдением санитарных норм.

- Если увидим, что кто-то будет без маски, внесем всю категорию в список тех, кому работать нельзя, - уточнил Бречалов.

Всего в Удмуртии по данным на 23 апреля зарегистрировано 178 случаев заражения коронавирусом, из них 19 человек вылечились, четверо умерли. Большинство заболевших - сотрудники и пациенты первой городской клинической больницы, где ранее объявили карантин из-за двух пациентов с коронавирусом. Также COVID-19 выявили у троих сотрудников Ижевского механического завода.

Дистанционное обучение школьников в Удмуртии сохраняется до 30 апреля. Досрочного окончания учебного года не будет. При этом каждая школа до конца месяца должна завершить обучение учащихся по физкультуре, ритмике, музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ, родному языку, русской литературе, второму иностранному языку и МХК.

- Выпускники 11 классов завершают досрочное изучение тех предметов, по которым не сдают ЕГЭ. Педагогам до 30 апреля необходимо выставить итоговые оценки ученика, - добавил глава Удмуртии.

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