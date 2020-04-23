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23.04.2020 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший замглавы свердловского СК освобожден из-под домашнего ареста

Текст: Татьяна Воробьева

Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил сегодня из-под домашнего ареста бывшего замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области, который проходит обвиняемым по делу о коррупции.
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Избранная в отношении него мера пресечения изменена на запрет определенных действий. "Он должен являться в следственные органы и в суд. Ему запрещено общаться с имеющими отношение к уголовному делу лицами. Также, нельзя запрещено получать и отправлять любую корреспонденцию, вести переговоры, касающиеся обстоятельств дела", - пояснила пресс-секретарь Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

Напомним, высокопоставленный руководитель регионального СК был задержан в прошлом году во время передачи взятки в размере двух миллионов рублей.

В отношении бывшего силовика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере". Он был помещен под домашний арест в конце прошлого года. На сегодняшнем заседании следователь против изменения меры пресечения не возражал.

"Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня вынесения", - напомнили в областной инстанции.

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