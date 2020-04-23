Указ губернатора города Севастополя от 21 апреля 2020 года № 34-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COV1D-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом предложения Главного Государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю Пеньковской Н.А. от 17.04.2020 № 82-00-01/08-4685-2020 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 абзацами следующего содержания:

"- осуществление медицинскими работниками деятельности в медицинских организациях по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в иных медицинских организациях, за исключением специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- привлечение руководителями медицинских организаций медицинских работников для работы на условиях совместительства, за исключением специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- проведение плановой вакцинации взрослого населения, а также подчищающей иммунизации детского населения против полиомиелита.".

1.2. Дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:

"с 22.04.2020 по 30.04.2020 проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 715-ПП, за исключением отдельных категорий работников:

- деятельность которых связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

воспитанием и обучением детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

работами на высоте;

занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установленными по результатам проведения специальной оценки условий труда;

- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







