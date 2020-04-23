США выделят Гренландии $12,1 млн, чтобы усилить свое присутствие в Арктике

Финансовый пакет был разработан, по его словам, в процессе консультаций с Данией. При этом представитель Госдепа особенно подчеркнул, что данный транш не имеет отношения к высказанному ранее пожеланию президента США Дональда Трампа купить Гренландию.

Как говорится в пресс-релизе исполнительного органа власти Гренландии под названием Naalakkersuisut, "американская сторона выразила желание сосредоточиться в Гренландии на тех секторах, которые обеспечат экономическое развитие, в том числе в области сырьевой промышленности, туризма и образования". При этом на что именно пойдут деньги, не уточняется. Возможно, они будут в значительной мере потрачены на услуги американских консультантов в рамках уже действующих на острове программ Госдепа США.

При этом представитель Госдепа отметил, что США признают интересы России в Арктике. "Мы взаимодействуем с Россией и другими арктическими странами по ряду вопросов, включая ликвидацию последствий разливов нефти, поисковые и спасательные операции, борьбу с загрязнением. Работа идет, мы хотим ее продолжать, у нас нет озабоченности по этому поводу... Однако мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике", отметил он. Также представитель Госдепа заявил, что США "не принимают претензии Пекина на статус приарктического государства", и что "китайские инструменты мягкой силы имеют острые края".

Как заявил в январе посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активные действия НАТО в Арктике, особенно что касается стран Альянса, не имеющих отношения к этому региону, ведет к дестабилизации и росту напряженности". Главком Северного флота РФ Александр Моисеев также отмечал в конце прошлого года, что НАТО наращивает военную деятельность в Арктике.

Между тем намерения США вложить средства в развитие Гренландии вызвали недоумение в Копенгагене. Оппозиция, например, "Датская народная партия", назвала такую инициативу оскорблением. А в Социалистической народной партии, входящей в правящую коалицию, заявили, что таким образом Америка пытается "разделить" Данию и Гренландию.