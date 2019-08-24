Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии

Американское консульство может появиться в Гренландии. О намерении открыть там диппредставительство сообщил госдепартамент США в письме к конгрессу.

В послании говорится, что это необходимо для расширения присутствия страны в Арктике "из-за возрастающих стратегических и экономических интересов американцев на этой датской территории". Как информирует Associated Press, генконсульство начнет свою работу в 2020 году в Нууке, столице острова.

Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании. Оно просуществовало до 1953 года.

Напомним, что ранее американский президент выразил интерес в покупке самого большого в мире острова. США были готовы взять на себя обязательство Дании, в состав которой входит Гренландия, по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи в рамках сделки о покупке острова. Но американский лидер получил от властей Дании отказ. В связи с этим Трамп даже отменил запланированный ранее визит в Копенгаген.

Желание США приобрести Гренландию в Кремле сочли международным шоппингом, при этом Москва не собирается вмешиваться в ситуацию.

Гренландия, автономная датская территория, где находится авиабаза Туле, самая северная база американских военных, расположенная примерно в 1200 километров за Северным полярным кругом и построенная в 1951 году. РЛС и пост прослушивания на базе оснащены системой раннего предупреждения о баллистических ракетах.