Премьера нового кроссовера Toyota была запланирована на март: его должны были презентовать в рамках Женевского автосалона.

Автомобильную выставку отменили, и японцы заставили общественность чуть-чуть подождать. Интриговало заявление автопроизводителя о том, что новинка будет новой моделью, а не приподнятой версией хэтчбека Yaris, на базе которого она скроена. Итак, смотрим, что получилось у Toyota в итоге.

Прежде всего, название - Yaris Cross - кажется довольно странным, если речь идёт о новой модели, а не о какой-то модификации существующей.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Yaris Cross не получил экстравагантного дизайна, как Toyota C-HR: внешность новинки более консервативна и проектировалась, вероятно, с оглядкой на старшего брата - Toyota RAV4 (обратите внимание на оформление колёсных арок). И нельзя не подчеркнуть, что кузовные панели у Yaris Cross - оригинальные, не такие, как у миниатюрного хэтчбека. И это снова вызывает недоумение, почему у новинки такое название.

Колёсная база кроссовера такая же, как у Yaris - 2 560 мм. Габаритная длина новинки на 240 мм больше, чем у донора, и составляет 4 180 мм. Также автомобиль на 20 мм шире и на 90 мм выше, чем супермини: эти параметры равны 1 765 и 1 560 мм соответственно.

Известно, что Yaris Cross имеет задний ряд сидений, раскладывающийся в пропорции 40:20:20, регулируемую высоту пола багажника, систему крепления груза. Объём не уточняется.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Как и предполагалось, Toyota Yaris Cross получил гибридную силовую установку мощностью 116 л.с. и систему условно полного привода e-Four. Последняя подразумевает активацию электромотора на задней оси в ситуациях, когда происходит проскальзывание колеса, например, на льду или песке.

Ожидается, что у модели также будут версии с 1.5-литровым 3-цилиндровым двигателем, как у хэтчбека Yaris.

Продажи Toyota Yaris Cross стартуют в Европе летом 2021 года. Производство модели будет налажено на заводе компании во Франции. Планируемые объём - 150 тысяч автомобилей в год.