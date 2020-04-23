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23.04.2020 13:08
Рубрика: Легковые авто

В Беларуси будут выпускать недорогие кроссоверы для российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Changan. Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Changan.

Кроссоверы Changan для российского рынка могут встать на конвейер завода "Юнисон" под Минском. Об этом говорит вакансия, размещенная представительством китайского бренда на портале по поиску персонала.

Судя по ней, компания планирует взять в штат специалиста по контролю качества на автомобильный завод, а местом работы указана деревня Обчак Минского района. То есть, где находится завод "Юнисон".

Занявший этот пост сотрудник с высшим техническим образованием и опытом работы от года до трех лет будет выполнять несколько операций.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В частности, принимать из цехов партии продукции, контролировать качество производимых автомобилей, клиссифицировать брак, устанавливать причины его возникновения и своевременное принимать меры к его устранению, а также вести журналы учета и отчетности. Заработная плата - 50 тысяч рублей на руки. По всей видимости, рублей российских, поскольку контактное лицо для претендентов находится в Москве.

Очевидно, что такая вакансия предполагает организацию производства Changan на "Юнисоне". О том, что такой проект может быть реализован, белорусскому порталу Tut подтвердили и на заводе.

Фото: www.sap.com.kz
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Напомним, до середины 2019 года Changan собирал компактные SUV CS35 на небольшом предприятии под Липецком. Однако новые модели компания предпочла ввозить из Китая - это кроссоверы CS35 Plus, CS55 и CS75 FL. Стоимость начинается от 1 129 900 рублей. Вероятно, какие-то из них и встанут на конвейер в Обчаке.

Ранее стало известно, что на "Юнисоне" должны наладить производство кроссоверов DFM 580. Он уже получил соответствующее Одобрение типа транспортного средства. Кроме того, здесь выпускают автомобили Zotye. Правда, по некоторой информации, поставлять машины этой марки на российский рынок скоро будут из Поднебесной напрямую.

#Changan