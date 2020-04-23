В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек

Инфицированных коронавирусом канадцев стало больше. За сутки COVID-19 был выявлен еще у одной тысячи 768 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Канады.

Больше всего заразившихся - в провинциях Квебек (20 тысяч 965), Онтарио (12 тысяч 245) и Альберта (3 тысячи 401). От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 974 человек.

Девятого апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пик пандемии придется на конец мая. А накануне политик пообещал увеличить финансирование Всемирной организации здравоохранения. "Нужно выяснить, как возник коронавирус, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится", - сказал Трюдо.