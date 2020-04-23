В России замедлились темпы заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 4774 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - это на 868 случаев меньше, чем 21 апреля и на 462 меньше, чем 22 апреля. То есть число новых зараженных снижается второй день подряд.

Всего, по последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране выявлено 62773 случая заболевания за все время, выздоровел 4891 человек, а скончались 555 человек.

Лидирует по числу заболевших Москва, где выявлено 33940 случаев заболевания. При этом в столице возобновился рост числа госпитализаций, сообщили сегодня в оперштабе.

Если на прошлой неделе ситуация выглядела стабильной, а четыре дня назад за сутки в стационары поступало примерно 1300 человек, то в начале недели количество госпитализаций выросло до 1400, отметили в штабе. Вчера показатель ежесуточных госпитализаций достиг 1800, а сегодня приблизился к 1900.

По состоянию на 23 апреля в Москве выздоровели 2448 человек, а скончались 288. За последние сутки в столице выявили 1959 новых заболевших.