Власти Мадрида отменили все мероприятия до ноября

Власти испанской столицы решили отменить все праздники и фестивали, которые планировалось провести с мая по октябрь как на открытом воздухе, так и в помещении. Как отмечает El Mundo, речь идет о более чем 50 массовых мероприятиях, проводимых как на общегородском, так и районном уровне.

Поскольку никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, а в условиях пандемии невозможно обеспечить безопасность, социальное дистанцирование и соблюдение всех норм гигиены, мэрия приняла решение отказаться от всех мероприятий. При этом городской совет компенсирует все уже совершенные траты.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 213024 случая инфицирования коронавирусом, 22157 человека скончались, 89250 выздоровели. По мнению ученых, COVID-19 гуляет по пиренейскому королевству с середины февраля. Карантин был введен 14 марта до конца месяца, затем режим ограничений продлевался несколько раз. В настоящее время поставлен вопрос об их продлении до 9 мая (предложение премьер-министра должны поддержать депутаты).