Постановление правительства Астраханской области от 24 апреля 2020 года № 182-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:

"6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области совместно с Приволжским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту выносить постановления о нахождении в режиме самоизоляции гражданам, прибывающим на территорию Астраханской области воздушным и железнодорожным транспортом общего пользования.".

1.2. В пункте 12 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила):

- абзац пятый изложить в новой редакции:

"- обеспечивает забор биологического материала для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции;";

- абзац десятый признать утратившим силу;

- дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"- совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" организует лабораторную диагностику COVID-19 с привлечением лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);".

1.3. В пункте 15 Правил:

- абзац двенадцатый изложить в новой редакции:

"- деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и размещению граждан, за исключением деятельности объектов (гостиниц, отелей), находящихся на территории г. Астрахани, г. Ахтубинска, г. Харабали, ЗАТО Знаменск, по бронированию мест, приему и размещению:";

- дополнить абзацами тринадцатым - девятнадцатым следующего содержания:

"лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки;

медицинских работников (на основании договоров, заключенных между медицинскими учреждениями и организациями, указанными в абзаце двенадцатом настоящего пункта);

граждан, в отношении которых вынесено постановление о нахождении в режиме самоизоляции.

Организации, указанные в абзаце двенадцатом настоящего пункта, в отношении лиц, нахождение которых разрешено в соответствии с абзацами тринадцатым - пятнадцатым настоящего пункта:

обеспечивают условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

организуют их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с обязательными требованиями;

осуществляют информирование подразделений УМВД России по Астраханской области о нарушении ими режима самоизоляции по месту пребывания;";

- в абзаце двадцать первом слово "тринадцатом" заменить словом "двадцатом".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







