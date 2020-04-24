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24.04.2020 07:31
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ остановит производство Lada Vesta и сократит рабочую неделю

Текст: Константин Руссов
АвтоВАЗ подписал указ о переходе предприятия на 4-дневную рабочую неделю с 29 июня 2020 года. В условиях обострения ситуации с коронавирусом эта мера вынужденная: продажи падают, производство сокращается, и переход на сокращённый график лучше, чем увольнять сотрудников. Однако у компании есть ещё одна проблема.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Подписанный приказ о переходе на 4-дневную рабочую неделю в период с 29 июня по 27 декабря был опубликован в группе "Нетипичный АвтоВАЗ". На АвтоВАЗе называют это решение предварительным, которое будет пересмотрено в случае улучшения ситуации на российском авторынке.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Однако у АвтоВАЗа есть и другая проблема - нехватка комплектующих. Как сообщает "Интерфакс", с 27 апреля 2020 года останавливает конвейер завода в Ижевске, на котором выпускают семейство модели Lada Vesta. Причина - перебои с поставками комплектующих, сокращение заказов из стран СНГ. Простой продлится до 30 апреля, сотрудники за этот период получат 2/3 заработной платы.

Отметим, что простой не означает, что Lada Vesta невозможно купить: у дилеров есть достаточные складские запасы для удовлетворения актуальных потребностей рынка.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Lada подготовила спецверсию универсала Vesta SW для Беларуси в честь 50-летия "копейки".

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