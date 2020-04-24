Cadillac сделал Escalade почти на полметра больше

Cadillac опубликовал первое изображение Escalade с удлинённой колёсной базой. Escalade ESV появится в продаже до конца 2020 года.

Размер колёсной базы вырос на 336 мм, а общая габаритная длина кроссовера теперь достигает 5 766 мм (+404 мм). Разумеется, такая прибавка не могла не сказаться на свободном пространстве для ног пассажиров и объёме багажного отделения.

Так, например, у седоков второго ряда в распоряжении почти метр - 933 мм. Объём багажника при разложенном третьем ряде составляет 1 214 литров. Отметим, что у дореформенной модели показатель был чуть меньше - 1 113 литров.

Cadillac Escalade нового поколения был представлен в феврале. Для автомобиля анонсированы знакомые V8 мощностью 426 л.с. и 3-литровый турбодизель мощностью 281 л.с.

Дата продажи кроссоверов пока не определена, но в компании говорят, что модель в том числе с удлинённой колёсной базой выйдет на рынок до конца года. Цена на Escalade - от 77 490 долларов, на Escalade ESV - от 80 490 долларов.

В России Cadillac Escalade четвёртой генерации можно купить от 4 990 000 рублей, длиннобазная версия обойдётся в 5 290 000 рублей.