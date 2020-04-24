Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве

В пятницу Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Его задержали два дня назад в Санкт-Петербурге, а затем переправили в столичное СИЗО. Волчеку и его бизнес-партнеру Зурабу Плиеву инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали московскому предпринимателю решить вопрос с уголовным делом о краже из банка 500 миллионов рублей. Как уверяли приятели, предпринимателя собирались задержать в рамках этого расследования. Свои услуги Волчек и Плиев оценили в полтора миллиона евро. При передаче денег выяснилось, что настоящими являются только сто тысяч.

По данным источника ТАСС, в качестве заявителя и потерпевшего по этому делу проходит Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Ранее он уже являлся потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда Розову за 250 тысяч долларов брались решить проблему с ответственностью за хищение в кредитном учреждении. Фигурантов дела Замоскворецкий суд Москвы приговорил к различным срокам.

Известно, что Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики. Он бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга и депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Его подельник и бизнес-партнер Зураб Плиев является гендиректором одной из столичных фирм.

Оба свою вину в деле о мошенничестве сначала не признавали. Но позже Плиев дал развернутые признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием.