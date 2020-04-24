Из "Газели" Next сделали комфортный автодом за 3,6 млн рублей

Недавно мы рассказывали об автодоме на базе цельнометаллического микроавтобуса "Газели" Next стоимостью 3,5 млн рублей. Авторы канала на Youtube "АнВиР" разработали свою версию автодома из "газовского" бестселлера.

Автомобиль построен на шасси цельнометаллического фургона "Газель Next 4,6" со сверхдлинной колесной базой и увеличенным задним свесом. Грузоподъемность "тяжелой" версии составляет 2,6 тонны (плюс 1,1 тонны относительно обычной).

Дом на колёсах является выставочным экземпляром Горьковского автозавода и получил прозвище "Кастенваген". Так обычно называют автодома, построенные в формате цельнометаллического фургона сегмента LCV.

Фото: скриншот с youtube.com

Снаружи "Газель" оборудована тентом-маркизой, сбоку врезаны затонированные окошки, расположены решётки вентиляции холодильника, одна розетка, лючок для заправки бака водой, кассета биотуалета, также установлено газобаллонное оборудование на 57 литров.

Доступ в салон осуществляется с помощью автоматической подножки с подсветкой. Внутри автомобиля можно стоять в полный рост. Внутреннее убранство изготовлено добротно и со вкусом. В состав автодома входит кухня, обеденная зона с возможностью трансформации под спальное место, санузел с душем, просторная комната на четыре спальных места. Дополнительно установлены кондиционер, отопитель, аккумулятор и инвертор на 220В.

В самой кабине вместо сдвоенных пассажирских сидений вмонтировано одно поворачиваемое кресло и такое же водительское сиденье. Потолок обшит другим цветом, а сами сиденья обтянуты оригинальной тканью.

Фото: скриншот с youtube.com

"Газель" Next оснащается китайским турбодизелем Huadong (Cummins) объёмом 2,8 литра мощностью 150 л.с., с крутящим моментом 330 Нм, и максимальной скоростью 130 км/ч. Сверхдлинная модель отличается новым задним "спайсеровским" мостом, дисковыми тормозами по кругу и наличием системы стабилизации ESP.

Универсальный автомобиль для путешествий и активного отдыха создан компанией из Нижнего Новгорода и стоит от 3 600 000 рублей. В цену входит цельнометаллический фургон и надстройка для проживания.