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24.04.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Из "Газели" Next сделали комфортный автодом за 3,6 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Недавно мы рассказывали об автодоме на базе цельнометаллического микроавтобуса "Газели" Next стоимостью 3,5 млн рублей. Авторы канала на Youtube "АнВиР" разработали свою версию автодома из "газовского" бестселлера.

Фото: Николай Мошков / ТАСС
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Автомобиль построен на шасси цельнометаллического фургона "Газель Next 4,6" со сверхдлинной колесной базой и увеличенным задним свесом. Грузоподъемность "тяжелой" версии составляет 2,6 тонны (плюс 1,1 тонны относительно обычной).

Дом на колёсах является выставочным экземпляром Горьковского автозавода и получил прозвище "Кастенваген". Так обычно называют автодома, построенные в формате цельнометаллического фургона сегмента LCV.

Фото: скриншот с youtube.com

Снаружи "Газель" оборудована тентом-маркизой, сбоку врезаны затонированные окошки, расположены решётки вентиляции холодильника, одна розетка, лючок для заправки бака водой, кассета биотуалета, также установлено газобаллонное оборудование на 57 литров.

Фото: скриншот с youtube.com
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Доступ в салон осуществляется с помощью автоматической подножки с подсветкой. Внутри автомобиля можно стоять в полный рост. Внутреннее убранство изготовлено добротно и со вкусом. В состав автодома входит кухня, обеденная зона с возможностью трансформации под спальное место, санузел с душем, просторная комната на четыре спальных места. Дополнительно установлены кондиционер, отопитель, аккумулятор и инвертор на 220В.

В самой кабине вместо сдвоенных пассажирских сидений вмонтировано одно поворачиваемое кресло и такое же водительское сиденье. Потолок обшит другим цветом, а сами сиденья обтянуты оригинальной тканью.

Фото: скриншот с youtube.com

"Газель" Next оснащается китайским турбодизелем Huadong (Cummins) объёмом 2,8 литра мощностью 150 л.с., с крутящим моментом 330 Нм, и максимальной скоростью 130 км/ч. Сверхдлинная модель отличается новым задним "спайсеровским" мостом, дисковыми тормозами по кругу и наличием системы стабилизации ESP.

Универсальный автомобиль для путешествий и активного отдыха создан компанией из Нижнего Новгорода и стоит от 3 600 000 рублей. В цену входит цельнометаллический фургон и надстройка для проживания.

Фото: скриншот с youtube.com
#ГАЗ