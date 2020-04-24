Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года, сообщили представители научной группы в правительстве страны, работающие над выработкой рекомендаций кабмину по снятию ограничительных мер. Этот вопрос решится после возвращения 27 апреля на Даунинг-стрит, 10, британского премьера Бориса Джонсона, который почти месяц находился на карантине из-за заражения COVID-19, сообщает The Daily Mail.

Британское правительство, отметили источники, не может найти безопасный способ для того, чтобы открыть парикмахерские во время вспышки коронавируса. По мнению ученых, пока нет доказательств того, что парикмахеры и стилисты могут стричь людей без риска заражения вирусом. Эксперты утверждают, что то же самое относится и к салонам красоты. Это означает, что 41 тысяча подобных предприятий по всей стране останутся закрытыми по крайней мере до конца 2020 года. Британцы не могут подстричься с тех пор, как Борис Джонсон 23 марта закрыл работу салонов красоты, и многим гражданам пришлось самим стричь волосы или попросить об этом своих близких. По мнению высокопоставленного правительственного источника издания, волосы у людей станут очень длинными, и британцы будут напоминать средневековых пиратов.

Правительственная научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) в настоящее время работает над изучением последствий пандемии для Британии, если правительство отменит или облегчит меры по изоляции. Министры и эксперты по общественному здравоохранению Англии предупредили, что, если этот режим быстро ослабить, страна столкнется со "второй волной" COVID-19.

Многие работники парикмахерских, маникюрных и косметических салонов являются внештатными сотрудниками или самозанятыми, а значит не могут рассчитывать на получение компенсаций в рамках правительственной программы, согласно которой власти выплачивают 80 процентов заработной платы сотрудника, который временно лишился работы.