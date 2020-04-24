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24.04.2020 18:29
Рубрика: В мире

Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года

Текст: Андрей Васильев

Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года, сообщили представители научной группы в правительстве страны, работающие над выработкой рекомендаций кабмину по снятию ограничительных мер. Этот вопрос решится после возвращения 27 апреля на Даунинг-стрит, 10, британского премьера Бориса Джонсона, который почти месяц находился на карантине из-за заражения COVID-19, сообщает The Daily Mail.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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Британское правительство, отметили источники, не может найти безопасный способ для того, чтобы открыть парикмахерские во время вспышки коронавируса. По мнению ученых, пока нет доказательств того, что парикмахеры и стилисты могут стричь людей без риска заражения вирусом. Эксперты утверждают, что то же самое относится и к салонам красоты. Это означает, что 41 тысяча подобных предприятий по всей стране останутся закрытыми по крайней мере до конца 2020 года. Британцы не могут подстричься с тех пор, как Борис Джонсон 23 марта закрыл работу салонов красоты, и многим гражданам пришлось самим стричь волосы или попросить об этом своих близких. По мнению высокопоставленного правительственного источника издания, волосы у людей станут очень длинными, и британцы будут напоминать средневековых пиратов.

Фото: @chriswalksuk / facebook
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Правительственная научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) в настоящее время работает над изучением последствий пандемии для Британии, если правительство отменит или облегчит меры по изоляции. Министры и эксперты по общественному здравоохранению Англии предупредили, что, если этот режим быстро ослабить, страна столкнется со "второй волной" COVID-19.

Многие работники парикмахерских, маникюрных и косметических салонов являются внештатными сотрудниками или самозанятыми, а значит не могут рассчитывать на получение компенсаций в рамках правительственной программы, согласно которой власти выплачивают 80 процентов заработной платы сотрудника, который временно лишился работы.

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