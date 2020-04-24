Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

Есть еще неделя, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим (самоизоляции, - прим. "РГ"), поэтому неделя еще впереди есть", - цитирует "Интерфакс" слова представителя Кремля.

Песков также напомнил, что на протяжение следующих семи дней граждане России должны соблюдать требования введенного режима.

Ранее, 22 апреля, представитель Кремля выразил мнение, что пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.

Напомним, за последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам - 68 622 случая. За весь период пандемии скончались 615 пациентов, выписаны по выздоровлению 5 568 человек.