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Рубрика: В мире

Президент США заявил о новом универсальном методе лечения COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США начнут испытания лечения плазмой без привязки к конкретной группе крови. Президент страны высказал мнение о том, что этот метод лечения может стать универсальным. Плазма крови выздоровевших пациентов также будет использоваться для создания препаратов с концентрированным содержанием антител, которые не должны соответствовать конкретной группе крови, заявил на брифинге журналистам Дональд Трамп.

Фото: iStock
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"Этот же метод может стать и мерой профилактики для всех, кто находится в зоне риска. Клинические испытания начнутся через несколько недель", - цитирует американского лидера ТАСС.

По словам Трампа, в вопросах разработки вакцины власти страны сотрудничают с другими странами. Одновременно в США сейчас проверяют свыше 70 разных методик лечения от коронавируса. На днях исследователи сообщили, что рекомендованный к применению препарат гидроксихлорохин не доказал свою потенциальную полезность при лечении COVID-19. О заключении экспертов рассказал директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, новым вирусом в США заразились 866 тысяч 646 человек. Всего же в мире этот диагноз подтвержден в 2 миллионах 703 тысячах 615 случаях. Вспышка нового вируса зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.

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