В Ярославской области скончался второй пациент с COVID-19

В Ярославской области скончалась зараженная COVID-19 60-летняя женщина.

Губернатор региона Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в соцсети, что у зараженной коронавирусом пациентки было много сопутствующих хронических заболеваний. Как и у 69-летнего мужчины, скончавшегося ранее.

Четыре человека за минувшие сутки в области выздоровели. Всего выздоровевших с начала периода - 23.

На 24 апреля в Ярославской области выявлено 305 заболевших (за последние сутки - 42): в Ярославле - 114, Гаврилов-Ямском районе - 56, Тутаевском районе - 31, Рыбинске - 36, Переславском городском округе - 22, Рыбинском районе - 14, Ярославском - 8, в Даниловском и Ростовском - по 7, Угличском - 5, Некоузском - 3, в Борисоглебском и Некрасовском - по одному.

По словам Дмитрия Миронова, впервые выявлен больной COVID-19 в Некрасовском районе.

На лечении сейчас находятся 280 пациентов. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 103 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 932 человека.

Лабораторных исследований за сутки проведено - 1231.