Новости

На Новгородчине грузовик с боеприпасами попал в смертельное ДТП 17:58
Бизнесмена из Молдавии заочно обвинили в финансовых махинациях в РФ 17:56
Минздрав снова требует вакцинировать детей 17:56
Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет 17:52
Генпрокурор потребовал следить за соблюдением законности при борьбе с COVID-19 17:44
В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19 17:27
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым 17:26
Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве 17:22
Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19 17:19
В Telegram пообещали запустить видеозвонки 17:09
Появились новые подробности о "Русском Прадо" 17:00
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса 16:58
ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году 16:56
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 16:54
Вышел новый трейлер комедийного сериала про Екатерину Великую 16:49
Неожиданное ископаемое возрастом 40 миллионов лет нашли в Антарктиде 16:48
В Ярославской области скончался второй пациент с COVID-19 16:48
Причину взрыва в жилом доме в Краснодаре выяснит СК 16:47
Кардиологи рассказали о рецепте приготовления кофе, продлевающем жизнь 16:46
Глава Банка России оценила потенциал снижения ключевой ставки 16:45
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов 16:45
Шойгу: Пандемия не должна повлиять на деятельность армии 16:43
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком 16:42
Грузия даст жесткий ответ на назначение Саакашвили вице-премьером Украины 16:40
Недостаток ИВЛ и кислорода на Камчатке восполнят уже в начале мая 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 16:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославской области скончался второй пациент с COVID-19

Текст: Элина Труханова

В Ярославской области скончалась зараженная COVID-19 60-летняя женщина.

Губернатор региона Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в соцсети, что у зараженной коронавирусом пациентки было много сопутствующих хронических заболеваний. Как и у 69-летнего мужчины, скончавшегося ранее.

В Петербурге раскрыли подробности трех новых смертей от COVID-19

Четыре человека за минувшие сутки в области выздоровели. Всего выздоровевших с начала периода - 23.

На 24 апреля в Ярославской области выявлено 305 заболевших (за последние сутки - 42): в Ярославле - 114, Гаврилов-Ямском районе - 56, Тутаевском районе - 31, Рыбинске - 36, Переславском городском округе - 22, Рыбинском районе - 14, Ярославском - 8, в Даниловском и Ростовском - по 7, Угличском - 5, Некоузском - 3, в Борисоглебском и Некрасовском - по одному.

По словам Дмитрия Миронова, впервые выявлен больной COVID-19 в Некрасовском районе.

На лечении сейчас находятся 280 пациентов. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 103 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 932 человека.

Лабораторных исследований за сутки проведено - 1231.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции