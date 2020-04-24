После похищения невесты в Петербурге жениха выдворят из России

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту исполнения национального обряда "похищение невесты" на улице Тельмана в Санкт-Петербурге. Однако, как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, теперь 28-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья грозит не только лишение свободы, но и выдворение из России.

О том, что 26-летнюю девушку силой посадили в иномарку и увезли в неизвестном направлении, стало известно накануне. В тот же день полицейские обнаружили жениха и невесту в городе Тихвине. Оказалось, что это уже второе похищение невесты - первое состоялось в феврале, однако тогда потерпевшая отказалась от претензий.

По этой причине результатом нового похищения стало дело по статье 213 УК РФ "хулиганство", а не по гораздо более тяжкой "похищение человека". Однако в ходе проверки всех обстоятельств произошедшего выяснилось, что жених находится в нашей стране незаконно.

- Судом вынесено решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы России, - рассказали в управлении. - Сейчас мужчину доставляют в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения.

Отметим, что в том случае, если суд примет решение о назначении реального срока лишения свободы, несостоявшийся жених сначала отбудет наказание в России. Если же нет, его выдворят на родину после того, как будут смягчены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, открыты границы РФ и возобновится авиасообщение.