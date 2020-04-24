Челябинские школы после майских праздников откроют для выпускников

Дистанционное обучение в школах Челябинской области продлится до конца учебного года. Исключение будет сделано только для выпускников в связи с подготовкой к экзаменам, сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- Дистанционное обучение младших и средних классов из-за сложной ситуации с коронавирусом продлим до конца учебного года, который для них традиционно завершится в конце мая, - пояснил губернатор. - Для учащихся 9-11 классов в связи с необходимостью подготовки к экзаменам будет сделано исключение. Планируем перевести их на очное обучение уже после майских праздников.

Обучение будет организовано небольшими группами. Кроме того, школы до конца учебного года будут пустыми, что позволить обеспечить соблюдение санитарных требований по противодействию распространения вируса.

Занятия выпускников будут продолжаться и в первую неделю июня - вплоть до первого выпускного экзамена.

Впрочем, как отметил губернатор, в связи с эпидемиологической обстановкой в каждой отдельной территории в эти планы могут вноситься коррективы. Ситуацию на местах сейчас внимательно изучает региональный минобр.

Пока обстановка остается очень напряженной. За последние сутки в регионе зафиксированы 72 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 245. Массовые очаги заражения выявлены в Златоусте и Миассе.