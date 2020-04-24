Указ губернатора Владимирской области от 24 апреля 2020 года № 107 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:

"5.5. Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей):

- вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

- на территориях и в помещениях объектов розничной торговли и иных объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, утвержденный Указом Губернатора области от 05.04.2020 № 77.".

1.1.2. Дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

"5.6. Допуск родителями (законными представителями) лиц, не достигших возраста 18 лет :

- на территории вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

- на территории и в помещения объектов розничной торговли и иные объекты организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, утвержденный Указом Губернатора области от 05.04.2020 № 77.".

1.1.3. Подпункты 5.6, 5.7 считать соответственно подпунктами 5.7, 5.8.

1.1.4. Дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания:

"5.9. Посещение с 27.04.2020 без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов):

- объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена;

- всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси;

- аптек и аптечных пунктов;

- федеральных государственных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области, государственных органов области, органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, а также подведомственных им организаций;

- зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, станций и остановок всех видов транспорта общего пользования.".

1.2. Абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев посещения ими объектов розничной торговли с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).".

1.3. В пункте 28:

1.3.1. В абзаце 1 слова "Временно с 28.03.2020 по 30.04.2020" заменить словами "Временно до отмены режима повышенной готовности".

1.3.2. В абзаце 3 слова "салонов красоты, косметических салонов," исключить.

1.4. В пункте 32 слова "Временно до 30.04.2020" заменить словами "Временно до отмены режима повышенной готовности".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







