Указ губернатора Владимирской области от 24 апреля 2020 года № 109 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 24.04.2020 № 104"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности", исходя из безусловного приоритета обеспечения защиты жизни и здоровья людей, постановляю:

1. Внести изменения в Указ Губернатора области от 24.04.2020 № 104 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в учреждениях социального обслуживания Владимирской области", изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 27 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора области от 24.04.2020 № 109

Перечень государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, осуществляющих деятельность в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников с периодичностью не чаще одного раза в четырнадцать дней

1. ГБУСОВО "Балакиревский психоневрологический интернат" (отделение в пос.Балакирево).

2. ГБУСОВО "Собинский психоневрологический интернат" (отделения в г.Собинка и в г. Лакинск).

3. ГБУСОВО "Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов".

4. ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития".

5. ГАУСОВО "Геронтологический центр "Ветеран" г.Киржач (отделения в г.Киржач, мкр.Красный Октябрь и отделение в с.Филипповское).

6. ГБУСОВО "Арбузовский психоневрологический интернат".

7. ГБУСОВО "Балакиревский психоневрологический интернат" (отделение в с.Бакшеево).

8. ГБУСОВО "Болотский психоневрологический интернат".

9. ГБУСОВО "Владимирский психоневрологический интернат".

10. ГБУСОВО "Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат им. Е.П. Глинки".

11. ГБУСОВО "Гусевской психоневрологический интернат".

12. ГБУСОВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский".

13. ГБУСОВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат г. Мурома".

14. ГБУСОВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат пос. Садовый".

15. ГБУСОВО "Жереховский психоневрологический интернат".

16. ГАУСОВО "Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов".

17. ГБУСОВО "Копнинский психоневрологический интернат".

18. ГБУСОВО "Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

19. ГБУСОВО "Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

20. ГБУСОВО "Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов".

21. ГБУСОВО "Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

22. ГБУСОВО "Тюрмеровский психоневрологический интернат "Учебный центр сопровождаемого проживания".

23. ГБУСОВО "Хольковский психоневрологический интернат".

24. ГБУСОВО "Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения" (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов).

25. ГБУСОВО "Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения" (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов).

26. ГБУСОВО "Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения" (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов).

27. ГАУСОВО "Муромский комплексный центр социального обслуживания населения" (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов).

28. ГБУСОВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района" (отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов).







