Закон о российских приложениях вступит в силу сразу для всех устройств

Закон о предустановке отечественных приложений вступит в силу одновременно для всех устройств, а не поэтапно, как это предполагалось ранее. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

"После доработки принято решение об одноэтапном вступлении в силу. Этапность была обусловлена готовностью разработчиков ПО и изготовителей сложных технических устройств реализовывать новые требования... Сейчас, с учетом того, что готовность уже достаточно высока, этапность убрали", - сообщил он.

Как сообщала "РГ", ранее предполагалось, что Закон о предустановке российского софта вступит в силу 1 июля 2020 года и будет внедряться поэтапно. Предустановка программ для планшетов должна была стать обязательной с 1 июля 2021 года, для компьютеров - с 1 июля 2022 года, для Smart ТV - с 1 июля 2023 года.

Напомним, что данный закон призван уравнять в правах иностранных и российских разработчиков. Сейчас гаджеты продаются с предустановленным зарубежным софтом, что позволяет иностранцам иметь приоритетный доступ к российским потребителям.