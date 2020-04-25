Facebook заплатит 5 миллиардов долларов за утечку информации

Компания Facebook заплатит штраф в размере 5 миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica, которая использовала полученную информацию в маркетинговых целях. Она анализировала политические предпочтения избирателей, а затем присылала им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Еще в июле прошлого года Федеральной комиссией по торговле США (FTC) было принято решение о взыскании с Facebook пяти миллиардов долларов. Федеральный суд поддержал решение FTC.

"Мы полностью удовлетворены данным фактом. Историческое урегулирование является "безусловно" самым большим денежным штрафом, когда-либо полученным Соединенными Штатами от имени Федеральной торговой комиссии, - подчеркнул глава FTC Джо Саймонс. И добавил, что Facebook обязана "соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности".

Средства, которые выплатит соцсеть, будут переданы минфину США, сообщает РИА Новости.

Как ранее писала газета The New York Times, сотрудничавшая с Дональдом Трампом фирма Cambridge Analytica получила данные 50 миллионов пользователей Facebook по всему миру.