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25 апреля 2020 г.

Распоряжение администрации Костромской области от 25 апреля 2020 года № 74-ра "О внесении изменения в распоряжение администрации Костромской области от 04.04.2020 № 55-ра"

В целях реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 4 апреля 2020 года № 55-ра "Об определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 08.04.2020 № 59-ра) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"охотничье хозяйство (в части проведения мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, создания охотничьей инфраструктуры).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников



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