Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25 апреля 2020 года № 55-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 № 53-рг"

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Продлить по 04.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг).

2. Запретить гражданам посещение территорий общего пользования: парки, скверы, аллеи, бульвары, площади, набережные, места массового отдыха у воды, иные места культуры и отдыха, утвержденные органами местного самоуправления, детские и спортивные площадки.

Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, чье нахождение в местах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обусловлено исполнением трудовых функций и (или) обеспечением безопасности населения.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

3.1. Определить на территории муниципального образования перечень территорий общего пользования: парки, скверы, аллеи, бульвары, площади, набережные, места массового отдыха у воды, иные места культуры и отдыха, посещение которых гражданами запрещено.

3.2. Принять меры по закрытию (ограждению щитами, сигнальной лентой, веревкой с красными флажками и т.п.) парков, скверов, аллей, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха у воды, иных мест культуры и отдыха, а также детских и спортивных площадок, в том числе расположенных во дворах многоквартирных домов, и спортивных площадок, расположенных на территориях образовательных учреждений.

4. Приостановить плановую иммунизацию детского населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за исключением вакцинации в акушерских и неонатальных стационарах и вакцинации против клещевого энцефалита по эпидемическим показаниям.

5. Гражданам, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, в случае появления признаков острой респираторной вирусной инфекции (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

6. Руководителям (собственникам) организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

6.1. Организовать трудовую деятельность работников (бухгалтерских, финансовых, кадровых работников и др.), обеспечивающих начисление и выплату заработной платы работникам, для которых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" установлены нерабочие дни.

6.2. Ограничить контакты между сменами, коллективами отдельных цехов, участков, других структурных подразделений и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, ограничить перемещение работников между участками, цехами и корпусами предприятия (организации), если только данные действия не обусловлены технологическими процессами.

6.3. Ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

7. Руководители организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством.

8. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, продолжить работу в режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней самоизоляции (дистанционное обучение) до окончания 2019/2020 учебного года с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Кузбасса.

9. Установить, что действие абзаца четвертого пункта 2 и подпунктов 9.1 и 9.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не распространяется на передвижение граждан до садового, огородного земельного участка, земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, садового или жилого домов, расположенных на садовых или огородных земельных участках, которыми владеет (пользуется) гражданин либо его близкие родственники, и обратно.

10. Главам муниципальных образований принять меры по реализации пункта 9 настоящего распоряжения, обеспечив при необходимости выдачу пропусков гражданам.

11. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг) следующие изменения:

11.1. Абзац второй пункта 2 исключить.

11.2. Абзац четвертый пункта 3.8 после слов "торгово-развлекательных центров" дополнить словами ", торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и/или помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг".

11.3. В абзаце первом пункта 9 слова "внутренние и транзитные грузоперевозки" заменить словами "профессиональную деятельность по перевозке грузов".

12. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2020 № 51-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив пункты 1 и 2 в следующей редакции:

"1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности перевести на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов престарелых и инвалидов, хосписов, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров, отделений паллиативной помощи.

При появлении у работников признаков острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) немедленно отстранять их от работы с последующим обследованием на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - COVID-19).

Действие настоящего пункта распространяется на индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.

2. Министерству социальной защиты населения Кузбасса, Министерству здравоохранения Кузбасса, Министерству образования и науки Кузбасса обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего распоряжения.".

13. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 № 53-рг "О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".

14. Министерству цифрового развития и связи Кузбасса в срок до 05.05.2020 разработать систему цифровых пропусков для обеспечения контроля режима обязательной самоизоляции.

15. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

17. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







