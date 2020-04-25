Татьяну Буланову выписали из больницы

51-летняя певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова выписана из больницы.

Напомним: Заслуженная артистка России была госпитализирована в предынсультном состоянии 12 апреля.

Певицу поместили в реанимацию, откуда через пять дней перевели в обычную палату.

О том, что она выписана, Татьяна сама рассказала РИА Новости, заверяя: находится дома, чувствует себя хорошо.

Ранее Буланова жаловалась, что пандемия нового коронавируса лишает ее средств к существованию. По словам женщины, ей даже не на что кормить теперь кота.

Перед этим сообщалось, что на поправку пошла и Надежда Бабкина.