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25.04.2020 20:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе закончили реконструкцию одной из центральных улиц города

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В центре Севастополя завершилась масштабная реконструкция улицы Большой Морской, площадей Лазарева и Ушакова. Улица полностью отремонтирована впервые за 70 лет, с момента восстановления города после Великой Отечественной войны.

- Реконструкция Большой Морской закончена, все основные работы завершены, - объявил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Напомним, работы стартовали в начале ноября прошлого года. Им предшествовали долгие споры общественников и экспертов, в результате проект подвергся корректировке. Реконструкцию профинансировало правительство Москвы, работы стоили около 2,3 миллиарда рублей.

Движение по улице откроют в конце апреля. Остались финальные пуско-наладочные работы, которые будут завершены за пять дней. С площадей уже вывозят строительные вагончики и технику, разбирают леса.

Кое-где каменщики доделывают небольшие участки парапетов - эти работы заняли больше времени, поскольку по поручению наблюдательного совета, сформированного из севастопольских общественников, было решено восстанавливать все архитектурные элементы улицы не из бетона, а из инкерманского камня - природного материала, из которого построен исторический центр Севастополя.

Новые фонарные столбы - точная копия исторических, с пятиконечными звездами.

- Мы сняли "верхушку" одной из опор освещения и отправили на завод в Санкт-Петербург, там сделали ее слепок, а потом изготовили из чугуна точные копии, - рассказал "РГ" руководитель проекта Артем Егоров.

Строители убрали под землю все провода, которыми была опутана улица, заменили коммуникации.

На улице появилось множество скамеек, на площади Ушакова заработал фонтан, а на Лазарева - новая зона отдыха. Высажено 373 дерева и 17 тысяч многолетних кустарников, подведена система полива. Авторы проекта рассчитывали, что Большая Морская после реконструкции станет местом притяжения для жителей, где они будут гулять и отдыхать.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Предстоит также отремонтировать фасады домов по Большой Морской. Почти все они входят в список объектов культурного наследия. По словам Михаила Развожаева, потребуются крупные суммы, которых пока нет в бюджете Севастополя - в этом вопросе город также рассчитывает на помощь Москвы. Но эти работы начнутся позже.

Тем временем принято решение продолжить реконструкцию центрального городского кольца Севастополя - отремонтировать улицу Ленина и проспект Нахимова. Как сообщил врио губернатора, работы выполнит тот же подрядчик, бригады перейдут на новый объект, как только окончательно сдадут Большую Морскую.

- Ведем переговоры с коллегами из правительства Москвы о том, чтобы продолжить работы на улице Ленина, - сказал Развожаев. - Сначала также проведем общественное обсуждение архитектурных решений, чтобы обговорить и предусмотреть все нюансы.

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