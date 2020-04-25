На Ямале рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-26

В разной степени пострадали все восемь человек, находившихся на борту вертолета Ми-26, совершившем сегодня утром жесткую посадку в Тазовском районе Ямала.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Все члены экипажа и пассажиры были бортом санавиации доставлены ЦГБ Нового Уренгоя. Четверо из восьми пострадавших сразу же были госпитализированы в травматологическое отделение больницы. Состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное. Еще четверо направлены на амбулаторное лечение.

Как сообщила ТАСС главный врач Новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева, у одного из пострадавших подозрение на перелом третьего грудного позвонка, множественные ушибы, выраженный болевой синдром. У второго - переломы двух ребер, ушибы. Состояние этих пациентов средней степени тяжести.

- Еще два человека с множественными ушибами, но без переломов. В удовлетворительном состоянии госпитализированы под наблюдение врачей. Четыре человека направлены на амбулаторное лечение, - отметила главный врач ЦГБ Нового Уренгоя.

Отметим, в Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет Ми-26, потерпевший крушение, принадлежит не авиакомпании "Абакан Эир", а не "Абакан Авиа", как отмечалось ранее. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, рейс выполнялся по маршруту Новый Уренгой - месторождение "Ванкор".

При заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки всего 20 метров. Уральское следственное управление на транспорте СКРФ проводит по факту крушения доследственную проверку. Сотрудники прокуратуры также начали проверку безопасности полетов.