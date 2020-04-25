В Челябинской области число заразившихся COVID-19 перевалило за 300

В Челябинской области за сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 310, сообщили в субботу в региональном минздраве

- За сутки в регионе подтверждены 65 новых диагнозов COVID-19, 28 из них - в Златоусте, где общее число заболевших из-за очага заражения в городской больнице достигло 110, - пояснили в ведомстве.

Скачкообразный рост числа заражения в Челябинской области начался с 23 апреля, когда в Златоусте и Миассе выявили массовые очаги заражения. В Златоусте закрыт на карантин хирургический корпус горбольницы, а в Миассе - отдел полиции "Южный".

В результате за последние три дня число заражений в регионе выросло почти в три раза. По оценкам властей, ситуация начала развиваться по негативному сценарию. Пока ее удается держать под контролем. Однако резкий рост числа заражений может привести к бесконтрольному распространению вируса. Решение о карантинных ограничениях после 30 апреля и на майские праздники власти примут уже на следующей неделе.