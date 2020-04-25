Volvo придется экономить

Европейские автомобильные заводы постепенно возвращаются к жизни, но из-за больших финансовых потерь компании уже вынуждены менять свои планы. Вот и шведская Volvo, которая принадлежит китайской Geely, задумалась о том, чтобы экономить.

В интервью Automotive News Europe глава компании Хокан Самуэльссон заявил, что Volvo придется перенести на более светлое будущее запланированные обновления автомобилей и пересмотреть научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты. В то же время на автопилоты, электромобили и перспективные технологии шведы жалеть деньги не собираются.

Ранее Volvo в рамках реализации своей стратегии безопасной езды анонсировала очень важное изменение. Уже в ближайшие месяцы марка приступит к ограничению максимальной скорости всего своего модельного рядя 180 километрами в час.

Также автопроизводитель объявил о пересмотре списка опций базового исполнения флагманского кроссовера Volvo XC90 в России. Модель с расширенным набором оборудования будет доступна к заказу с 1 мая 2020 года.