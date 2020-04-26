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26.04.2020 20:11
Рубрика: Экономика

Ставка - ключ к экономике

ЦБ понизил ключевую ставку и может понизить еще
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Банк России приступил к стимулированию российской экономики, пострадавшей из-за падения цен на нефть и ограничений из-за коронавируса, заметно понизив ключевую ставку. Инфляционные риски теперь отодвинулись на второй план - в нынешний кризис высокий рост потребительских цен одновременно с экономическим спадом России не угрожает. Понижение ключевой ставки может отразиться на стоимости ипотеки.

Банк России 24 апреля решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5%. На ближайших заседаниях (следующее пройдет в июне) она снова может быть снижена, а общий потенциал ее снижения в 2020 году - 1 процентный пункт, допускают в ЦБ. В заявлении Банка России напрямую говорится о переходе в область мягкой денежно-кредитной политики - предполагается, что чем ниже ставка, тем охотнее банки кредитуются у ЦБ и кредитуют экономику.

Фото: Артем Кудрявцев/ РИА Новости
Набиуллина назвала условия для избежания рецессии в экономике

Из-за пандемии коронавируса, дополненной мощным снижением цен на нефть, российская экономика фактически оказалась в кризисе. В кардинально пересмотренном прогнозе Банка России говорится, что экономический спад в этом году может составить 4-6%. Далее, по мнению ЦБ, последует ее восстановление - на 2,8-4,8% в 2021 году и на 1,5-3,5% в 2022 году. ЦБ исходит из того, что стоимость барреля нефти Urals в среднем составит 27 долларов в 2020 году, 35 долларов в 2021 году и 45 долларов в 2022 году.

Из-за карантинных мер экономика оказалась в ситуации кризиса как спроса, так и предложения. Это напрямую повлияет на инфляцию. За последний месяц она ускорилась из-за снижения курса рубля и роста спроса на ряд товаров. Но после открытия экономики денег, очевидно, заметно не прибавится ни у граждан, ни у бизнеса - следовательно, нет причин повышать цены. Таким образом, инфляция будет сдерживаться и составит в этом году 3,8-4,8%, а потом выровняется до целевых 4%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отдельно подчеркнула на онлайн-конференции, что ЦБ не просто не ожидает, но считает нереализуемым сценарий стагфляции в России - высокой инфляции вкупе с экономическим спадом.

Относительно заметного снижения ставок можно ждать только в ипотеке

Снижение ключевой ставки означает и некоторое снижение ставок по вкладам (довольно быстро) и по кредитам (далеко не сразу). Но в текущей ситуации ожидать заметного снижения ставок по вкладам вряд ли придется - банкам нужно будет удерживать клиентов, особенно после введения налогообложения с процентов по крупным вкладам.

Фото: iStock
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки

Розничное кредитование же коррекция ставок затронет. В наибольшей степени - самые надежные сегменты, то есть ипотеку, говорит старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич. Ставки по розничным кредитам и кредитам для предприятий, кроме специальных субсидируемых программ, снизятся в меньшей степени из-за возросших на фоне снижения деловой активности рисков, полагает он.

При этом Банк России ожидает, что динамика розничного кредитования в 2020 году станет нулевой либо отрицательной, уточнила Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты". "Кратного снижения кредитования сейчас и по мере выхода из кризиса мы не видим. В целом, по нашей оценке, розничное кредитование будет около нуля процентов, чуть в отрицательной зоне. При этом ипотека будет расти. По нашей оценке, около 8-10% в этом году благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке", - сообщила Набиуллина. По ее оценке, снижение объемов потребкредитования в 2020 году составит "2% или чуть больше", а выдача автомобильных кредитов может упасть и на 10%.

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