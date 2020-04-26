Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России

Стоит отметить, что от более легковой "Нивы" тюнинг УАЗов в подавляющем большинстве не отличается разнообразием и состоит из двух основных программ: более-менее современный "Патриот" все пытаются превратить в подготовленного экспедиционного проходимца, а ветерана-"Хантера" облагородить хоть какими-то благами цивилизации.

Однако встречаются и куда более интересные проекты, основоположником которых нередко является сам завод-изготовитель или серьезные конструкторские бюро с рукастыми энтузиастами в штате.

Бюджетный ответ "Гелику" за 350 000 рублей

Фото: скриншот с www.auto.ru

Слава иностранных военных внедорожников, которые силой маркетинга и масштабными доработками автоконцерны со временем превратили в культовые и очень дорогие модели, не давала покоя ни мастерам тюнинга, ни самому заводу УАЗ.

Последний во второй половине 90-х годов прошлого века решился на эксперимент и на базе своего классического внедорожника построил две модели - 3153 и 3159 "Барс", которые отличались удлиненным кузовом с возможностью посадки 9 человек.

Модификация "Барс" имела более мощный мотор ЗМЗ-409, гидроусилитель руля, 5-ступенчатую коробку передач, увеличенный дорожный просвет и колею. Кузов получил пластиковый обвес в виде расширенных колесных арок и новых бамперов, а также пороги, благодаря чему заметно облагородился внешний вид.

Всего было изготовлено около 10 000 подобных модификаций, часть из которых владельцы сегодня пытаются восстановить с разной степенью успеха. Самые ухоженные Long-экземпляры УАЗ сегодня оцениваются владельцами от 350 до 400 тысяч рублей.

Гусеничная "Буханка"-болотоход за 380 000 рублей

Фото: скриншот с drom.ru

Мастера из Челябинской области, специализирующиеся на УАЗах, наладили мелкосерийное производство гусеничной техники. В отличие от обычных траков, которые устанавливаются вместо колес, в данном проекте меняется вся платформа. Фактически под гусеничное шасси переделать можно любую машину. Стоимость самой платформы и адаптации - около 200 тысяч рублей.

В данном случае объектом стала отечественная "Буханка" УАЗ-3962 2016 года выпуска. В качестве силовой установки работает мотор УМЗ-4218 на 100 лошадиных сил. За ненадобностью переднего оставлен только задний привод. В вездеходе использована масса деталей от разной отечественной техники, а также механизмы, созданные специально для проекта. По желанию клиента специалисты могут доделать и интерьер, установив, например, спальные места.

УАЗ "Буханка" - раллийная техничка за 1 100 000 рублей

Фото: скриншот с www.auto.ru

В Саратове на продажу выставлен тюнинговый проект местного автотехцентра по подготовке внедорожников. Специалисты на базе УАЗ 3303 2007 года выпуска создали эдакую "боевую" техничку, наподобие тех, что помогают гоночным командам на различных автосоревнованиях.

Подробного описания нет, но по фотографиям видно, что в машине подверглись полной переделке почти все узлы и агрегаты. Установлен 3.0-литровый двигатель. Снаружи на машину установлено масса внедорожного оборудования. Есть даже специальный прицеп.

Кстати, на базе УАЗ 3303 уже другими мастерами из Тольятти создана масштабная копия "боевого" раллийного КАМАЗа, но пока в продаже она не встречалась.

УАЗ 469 "Бигфут" за 1 250 000 рублей

Фото: скриншот с www.auto.ru

Проект от мастеров из Белгорода любопытен тем, что в интернете выставлено сразу два объявления одной и той же машины, что легко определить по госномеру. Причем в одном продавцы просят за свое творение 850 тысяч рублей, а в другом, более свежем, уже 1 млн 250 тысяч рублей. Основное отличие в моторе: если раньше в УАЗе стоял родной 75 сильный агрегат 2.5, то в новом объявлении указан двигатель 2.7 на 112 л.с.

Автомобиль имеет очень серьезную модернизацию шасси, превратившую его фактически в биг-фут - подвеска, мосты, система полного привода и тормоза заменены или серьезно модернизированы. Интересно, что мастера внесли все изменения в документы, так что на машине можно свободно передвигаться. Хотя обычно такие проекты готовят для участия в трофи-рейдах, создатели отдельно указали, что внедорожник в соревнованиях не участвовал и строился "для души".

УАЗ 469 AMG "Антигелик" за 1 450 000 рублей

Фото: скриншот с www.auto.ru

Алексей из Петербурга выставил на продажу нетривиальный тюнинговый проект, в котором умельцы скрестили УАЗ-469 1978 года с начинкой от Mercedes-Benz G-Class 55 AMG.

УАЗ оснащен не только немецким двигателем на 450 лошадиных сил, но и автоматической коробкой передач. Явно сильно переделана подвеска с занижением клиренса, а также все остальные узлы.

Внедорожник представлен с открытым кузовом и полностью новым салоном. По описанию хозяина в УАЗе установлена очень мощная акустическая система. Судя по представленным фотографиям, УАЗ 469 AMG - неоднократный участник автомобильных выставок и соревнований по дрэг-рейсингу.

УАЗ-ГАЗ "Барс-01" за 1 700 000 рублей

Фото: скриншот с Kolesa.kz.

Полузаводской проект из Казахстана под названием "голь на выдумки хитра". По заказу министерства обороны соседней республики, "811-й авторемонтный завод" скрестил остатки военных запасов ГАЗ-66 и УАЗ 469, в результате чего появился гибрид "Барс-01", который в 2007 году даже поступил на службу в вооруженные силы соседней страны.

Вся техническая начинка досталась от газовского грузовика, включая двигатель ЗМЗ-513 на 115 лошадиных сил. В комплекте 4-ступенчатая механика и полный привод. Кузов от УАЗ 469 переделали так, чтобы он налез на раму "Шишиги". В результате получился 5-местный пикап-вездеход. Выставленный на продажу автомобиль почти не использовался и за 13 лет проехал всего 1640 км. Уникальную машину в Казахстане продают за 10 млн тенге, что составляет около 1,7 млн рублей.

УАЗ "Профи" кемпер за 2 599 000 рублей

Фото: скриншот с www.auto.ru

С появлением в гамме УАЗ модели "Профи", то есть, шасси с кабиной "Патриот", многие компании наладили выпуск всевозможных надстроек. Одна из фирм предложила рынку вариант, больше характерный для Европы - небольшой внедорожный кемпер.

За кабиной "Патриота" с мотором 150 сил находится жилой модуль на 3-4 человека с кухней, душевой и кассетным туалетом. Автономный отопитель, кондиционер, газовая плита, холодильник, телевизор и даже небольшой бойлер входят в комплектацию. По заказу мастера готовы установить даже коробку-автомат. С учетом наличия полного привода за указанные деньги УАЗ-кемпер превращается в одно из лучших предложений в классе. Правда, увы, караванинг все равно - не самый дешевый и популярный вид отдыха у россиян.

УАЗ "Хантер" болотоход за 2 850 000 рублей

Фото: скриншот с www.auto.ru

Полностью подготовленный плавучий снегоболотоход, построенный на базе нового УАЗ "Хантер". Комплекс переделок занимает страницу А4 мелким шрифтом. Помимо переделки конструкции шасси, тюнингу подвергся и салон. Также установлено внедорожное оборудование. Двигатель остался родной - 2,7-литровый ЗМЗ мощностью 135 лошадиных сил.

На воде УАЗ развивает с помощью колес низкого давления до 3 км/ч. Приспособлен для установки подвесного лодочного мотора. Кроме того, для передвижения по шоссе без каких-либо переделок можно установить штатные колеса от ГАЗ-66.

Единственный нюанс, кроме немалой цены, подобный УАЗ требует от водителя наличие в правах категории тракториста.