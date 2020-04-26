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26.04.2020 03:31
Рубрика: В мире

Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о здоровье Ким Чен Ына

Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP
Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP

Слухи о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Корейской ассоциации дружбы дипломат Алехандро Као де Бенос, подчеркнув, что данная информация является "ложной и злонамеренной".

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Тем временем, государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны. Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap. Радиостанция передала, что лидер КНДР поблагодарил рабочих и сотрудников, которые "от всей души помогали создавать город Самчжиен", цитирует РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына преувеличены. Хозяин Белого дома также призвал воздержаться от спекуляций о самочувствии северокорейского лидера.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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