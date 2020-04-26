На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС

Киевские власти уверяют, что пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции полностью потушен. Об этом глава украинского МВД Арсен Аваков написал у себя в Twitter.

По словам министра, "волна пожаров сбита". Впрочем, ровно эту же новость в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины объявляли еще 15 апреля.

Напомним, что возгорание на территории сразу нескольких лесничеств общей площадью не менее ста гектаров возникло из-за умышленного поджога, устроенного в начале месяца "ради забавы" ранее судимым местным жителем.

Ситуация развивалась стремительно, и открытое пламя подобралось к границам Припяти, где радиационный фон был превышен в 16 раз. Еще сегодня утром спасатели сообщали, что продолжают заниматься ликвидацией природного бедствия.

К инспекции присоединился президент Владимир Зеленский с министром Аваковым, который под вечер заверил общественность, что ситуация взята под контроль. Якобы остается лишь устранить тление горящих торфяников и сухой древесины. Но об этой же "остаточной" проблеме компетентные ведомства говорили еще одиннадцать дней назад.