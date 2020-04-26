Новости

Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа 20:07
В Китае воров за кражу уличного люка могут приговорить к смертной казни 20:05
На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС 19:54
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса 19:52
В Италии зафиксировано рекордно низкое число умерших от коронавируса 19:31
В Петербурге 50 работников Мариинской больницы заболели COVID-19 18:53
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий 18:37
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России 18:35
В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка 18:31
Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов 18:20
В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами 18:15
Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая 18:12
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи 18:06
На Дону общежитие вуза закрыли на карантин из-за COVID-19 у студента 17:55
В Тверской области умер первый пациент с COVID-19 17:53
Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус 17:44
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе 17:40
Минздрав Киргизии сообщил о росте заболевания COVID-19 среди школьников 17:39
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен 17:25
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года 17:17
Как эпидемия коронавируса изменит крупные города мира 17:08
Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России 17:04
Полиция установила организаторов "антивирусной" вечеринки в Подмосковье 16:59
От коронавируса скончался епископ РПЦ 16:55
Французским аптекам разрешат продавать защитные маски 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 19:54
Рубрика: В мире

На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС

Текст: Марина Алешина

Киевские власти уверяют, что пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции полностью потушен. Об этом глава украинского МВД Арсен Аваков написал у себя в Twitter.
Александр Боровой: Я часто видел его Зоне, но так и не узнал, как его зовут

По словам министра, "волна пожаров сбита". Впрочем, ровно эту же новость в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины объявляли еще 15 апреля.

Напомним, что возгорание на территории сразу нескольких лесничеств общей площадью не менее ста гектаров возникло из-за умышленного поджога, устроенного в начале месяца "ради забавы" ранее судимым местным жителем.

Ситуация развивалась стремительно, и открытое пламя подобралось к границам Припяти, где радиационный фон был превышен в 16 раз. Еще сегодня утром спасатели сообщали, что продолжают заниматься ликвидацией природного бедствия.

К инспекции присоединился президент Владимир Зеленский с министром Аваковым, который под вечер заверил общественность, что ситуация взята под контроль. Якобы остается лишь устранить тление горящих торфяников и сухой древесины. Но об этой же "остаточной" проблеме компетентные ведомства говорили еще одиннадцать дней назад.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Трубоукладчик "Академик Черский" снова сменил курс
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников