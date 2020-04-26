Стало известно, как будет организован въезд в Нижегородскую область

Въезд на территорию Нижегородской области с учетом новых ограничений будет организован с помощью региональной платформы "Карта жителя". В ближайшее время будут опубликованы соответствующие изменения в указ губернатора о повышенной готовности, которые разъяснят весь механизм.

Об этом "РГ" сообщили в региональном правительстве. В системе "Карта жителя Нижегородской области" уже сейчас должны регистрироваться те, кто въезжает в регион. Транзитный транспорт не является исключением. При заполнении заявки нужно указывать место отправления и место назначения.

На следующей неделе, когда вступят в силу новые требования, регион ограничит действие электронных подтверждений, кроме экстренных случаев. Они не коснутся компаний, которые снабжают людей продуктами и товарами первой необходимости, а также транзитного транспорта.

- Мы не закрываем область, а просто вводим обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих. Повторюсь, что это превентивная мера в преддверии майских праздников. Мы не должны допустить, чтобы в регионе возникли проблемы из-за массового скопления людей, в том числе приезжих, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

По данным на 26 апреля в Нижегородской области подтверждено 1367 случаев коронавирусной инфекции, из них 153 - за минувшие сутки. 109 человек выздоровели и выписались. Сейчас регион находится на четвертом месте по общему количеству заболевших после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

- Я прошу всех, кто планировал в выходные поездку в Нижегородскую область, учитывать новые меры безопасности. Поймите, мы всегда рады гостям. В нашем регионе создана хорошая инфраструктура для приема туристов из других областей России, из зарубежных стран. У нас очень тесные связи и с Москвой, и вообще со многими регионами страны. Но именно в майские праздники я хочу попросить вас воздержаться от поездок в Нижегородскую область, - сказал Глеб Никитин. - Сейчас нам очень важно, чтобы предстоящие выходные прошли в режиме ограниченного общения. Это поможет скорее преодолеть пик заболеваемости и добиться ее снижения.

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