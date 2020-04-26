Экс-мэр Пятигорска заключен под стражу за превышение полномочий

Пятигорский городской суд заключил под стражу бывшего мэра города Льва Травнева. Его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 16 апреля не справившийся с ситуацией из стремительного роста числа заболевших коронавирусом предыдущий мэр города Андрей Скрипник подал в отставку. Его пост занял Лев Травнев, который ранее уже возглавлял эту должность на протяжении одиннадцати лет. Однако спустя несколько дней и Травнев освободил кресло градоначальника, сославшись на проблемы со здоровьем. Его место занял Дмитрий Ворошилов, который до этого служил заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Таким образом, за неделю на должности сити-менеджера прошли сразу две перестановки. А накануне стало известно, что бывший мэр Пятигорска был задержан силовиками по подозрению в превышении должностных полномочий.