Новости

Экс-мэр Пятигорска заключен под стражу за превышение полномочий 18:37
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России 18:35
В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка 18:31
Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов 18:20
В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами 18:15
Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая 18:12
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи 18:06
На Дону общежитие вуза закрыли на карантин из-за COVID-19 у студента 17:55
В Тверской области умер первый пациент с COVID-19 17:53
Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус 17:44
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе 17:40
Минздрав Киргизии сообщил о росте заболевания COVID-19 среди школьников 17:39
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен 17:25
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года 17:17
Как эпидемия коронавируса изменит крупные города мира 17:08
Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России 17:04
Полиция установила организаторов "антивирусной" вечеринки в Подмосковье 16:59
От коронавируса скончался епископ РПЦ 16:55
Французским аптекам разрешат продавать защитные маски 16:46
Создатели "Острых козырьков" рассказали о планах на шестой сезон 16:34
Парижский Диснейленд теперь можно посетить онлайн 16:26
От коронавируса умерла ассистентка Стэнли Крамера Леа Бернштейн 16:15
Умер один из создателей "Агентства "Лунный свет" Морт Фэллик 16:10
В Берлине прошел массовый митинг против карантинных мер 16:07
В центре Великого Новгорода нашли фрагменты двух средневековых башен 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэр Пятигорска заключен под стражу за превышение полномочий

Текст: Анна Юркова

Пятигорский городской суд заключил под стражу бывшего мэра города Льва Травнева. Его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.

Экс-глава курганского МЧС арестован за превышение полномочий

Напомним, 16 апреля не справившийся с ситуацией из стремительного роста числа заболевших коронавирусом предыдущий мэр города Андрей Скрипник подал в отставку. Его пост занял Лев Травнев, который ранее уже возглавлял эту должность на протяжении одиннадцати лет. Однако спустя несколько дней и Травнев освободил кресло градоначальника, сославшись на проблемы со здоровьем. Его место занял Дмитрий Ворошилов, который до этого служил заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Таким образом, за неделю на должности сити-менеджера прошли сразу две перестановки. А накануне стало известно, что бывший мэр Пятигорска был задержан силовиками по подозрению в превышении должностных полномочий.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Трубоукладчик "Академик Черский" снова сменил курс
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника