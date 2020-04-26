В НАО десять вахтовиков заразились коронавирусом

В ненецком поселке Варандей на берегу Баренцева моря у десяти сотрудников нефтяной компании выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

Первый случай был выявлен накануне, еще девять подтверждены 26 апреля. На Варанднее объявлен карантин, поселок закрыт на въезд и выезд. Заболевших работников поместят в одно из законсервированных поселковых общежитий, там оборудуют обсерватор.

Во втором общежитии планируется организовать лечебный корпус. В Нарьян-Мар заболевших отвозить не планируется. Сейчас врачи Ненецкой окружной больницы берут в поселке пробы у всех, кто контактировал с заболевшими сотрудниками.

Примечательно, что до 23 апреля в НАО числился всего один пациент с COVID-19. Инфекцию обнаружили у молодой женщины, которая приехала из Петербурга. В аэропорту у нее взяли пробы, изолировали и, как выяснилось, не зря. Пациентка успешно выздоровела 23 апреля, и в течение двух дней Ненецкий автономный округ был единственным регионом в стране без больных коронавирусом.