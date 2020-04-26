В Петербурге 50 работников Мариинской больницы заболели COVID-19

В Петербурге около 50 врачей, медсестер и санитарок Мариинской больницы заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников учреждения.

Часть заразившихся проходит лечение на дому, но есть и те, кто остался в больнице.

Мариинская больница - одно из крупнейших медучреждений Петербурга, рассчитанное более чем на тысячу коек. Ранее в больнице заявляли, что с 27 апреля учреждение будет полностью перепрофилировано под прием пациентов с COVID-19.

Напомним, с начала эпидемии в Петербурге в Боткинскую больницу были госпитализированы 137 медработников с коронавирусом. Двух врачей, заразившихся на рабочем месте, спасти не смогли. Также скончались четыре медсестры с подтвержденной коронавирусной инфекцией.